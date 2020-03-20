Дикие звери стали выходить в опустевшие из-за карантина города
20 марта 2020 - 20:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Все больше стран вводит карантин в населенных пунктах, и там, где выход людей на улицы запрещен или сильно ограничен, начинают появляться дикие животные.
Они расширяют территории в поисках пищи. Так, в японском парке Нара, популярном у туристов, олени привыкли к тому, что люди их подкармливают. Теперь посетителей практически нет, и животные бродят по улицам, пишет National Geographic Russia.
Жители Италии публикуют снимки овец, кабанов и лошадей, которые вынуждены искать еду в непривычных для себя местах.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения всего в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом, из них 8778 закончились летальным исходом.
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