Минздрав Армении выявил круг общения госпитализированного в Сочи гражданина: Он контактировал с больным в РА

PanARMENIAN.Net - Прибывший в Краснодарский край из Армении мужчина, у которого выявлен коронавирус, оказался гражданином Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Отмечается, что по данным посольства РА в России, гражданин отправился в РФ 11 марта. Как сообщила PanARMENIAN.Net пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян, этот гражданин в Армении был в числе контактов одного подтвержденного зараженного пациента: круг его общения уже выявлен.

По данным краснодарского краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зараженный в настоящее время находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе.

Ранее сообщалось, что у прибывшего в Краснодарский край из Армении гражданина выявлен коронавирус. «Этот человек приехал из Армении. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен», - рассказали в оперативном штабе. Все, с кем он контактировал, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков. По данным «Интерфакса», заболевшему до 25 лет. Он контактировал с родственником, зараженным коронавирусом.