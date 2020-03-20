Грузия полностью прекращает авиасообщение

PanARMENIAN.Net - Грузия из-за угрозы коронавируса с 21 марта прерывает регулярное авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщил 20 марта советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

«Решение о прекращении авиасообщения было принято сегодня на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин», - сказал Чиковани, пишет «Интерфакс».

Он сообщил, что на погранпереходах на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи КПП будут оборудованы карантинные зоны.

По данным Минздрава Грузии на 20 марта, в стране выявлены 43 случая заражения коронавирусом, один пациент выздоровел.