Двоюродный племянник Путина примет участие в выборах в Госдуму РФ

PanARMENIAN.Net - Сын двоюродного брата президента России Роман Путин планирует создать на базе движения «Люди дела» партию, которая будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», нацеленный на защиту интересов бизнеса. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

Основной целью новой партии Путин назвал участие в ближайших выборах в Госдуму.

Основными задачами новой партии двоюродный племянник президента называет борьбу с монополистами и торговыми сетями, снижение налогов, особенно для малого бизнеса, и дешевые кредиты. По его словам, до конца весны планируется провести учредительный съезд партии для выдвижения кандидатов на региональные выборы 8 сентября 2020 года. В выборах в Госдуму, запланированных на 21 сентября 2021 года, Роман Путин собирается принять участие лично.

Движение «Люди дела» было создано в феврале 2020 года. Предприниматель стал его председателем, а в совет движения, кроме других бизнесменов и юристов, вошли президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис и ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина.

Роман Путин возглавляет нефтепроизводящую компанию «Звезда ойл», торгующую автомобильными запчастями «Партнер-Восток», а также «Русюгэкспорт» и ООО «Арбат нефтегаз». Его отец Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, является директором ООО «Путин консалтинг».