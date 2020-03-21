Правительство Британии впервые в истории будет платить зарплату потерявшим работу

PanARMENIAN.Net - Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил 20 марта министр финансов Риши Сунак.

Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство вместо бизнеса будет платить людям их зарплаты, пишет BBC.

Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак призвал частные компании ответственно отнестись к своим сотрудникам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.

Правительство также объявило об увеличении пособий самозанятым.

Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы: «Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства».

Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.

Джонсон также сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с 21 марта прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом. Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений. По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.

В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано 3,277 случаев заражения коронавирусом и 144 смерти.