Правительство Британии впервые в истории будет платить зарплату потерявшим работу
21 марта 2020 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил 20 марта министр финансов Риши Сунак.
Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство вместо бизнеса будет платить людям их зарплаты, пишет BBC.
Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак призвал частные компании ответственно отнестись к своим сотрудникам, оказавшимся в тяжелой ситуации.
Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.
Правительство также объявило об увеличении пособий самозанятым.
Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы: «Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства».
Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.
Джонсон также сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с 21 марта прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом. Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений. По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.
В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано 3,277 случаев заражения коронавирусом и 144 смерти.
Самое значимое
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении 133 случая коронавируса из 160 связаны с двумя кейсами Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием
Число случаев коронавируса в Армении достигло 160 21 марта выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом
Парламент Армении в первом чтении принял проект об уголовной ответственности за нарушение карантина Второе чтение запланировано на 23 марта
«Винные дни Еревана» перенесли из-за коронавируса По сообщению организаторов мероприятия, оно состоится 4 и 5 сентября