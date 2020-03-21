В Турции число случаев коронавируса за сутки увеличилось вдвое: 9 человек умерли

PanARMENIAN.Net - Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до 9. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его слова, за последние 24 часа было проведено 3656 тестов на коронавирус, из них 311 оказались положительными, пишет РИА Новости.

«Число заболевших достигло 670. Мы потеряли сегодня еще пятерых пожилых и ослабленных людей. Всего скончались девять человек», - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались.