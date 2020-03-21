Число случаев коронавируса в Грузии достигло 47

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 47 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

«Подтвержденных случаев инфицирования – 47, среди них выздоровели - один, в режиме карантина - 1966, под наблюдением - 259», - сообщается на сайте, пишет РИА Новости.

В Грузии закрыты школы, детсады, вузы, кафе, рестораны, театры и все места скопления людей. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы.

В стране введен запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, при этом решение не коснулось товарооборота. Банки позволили клиентам не платить кредиты в течение трех месяцев, гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.