В Армении закрывают торговые центры, бары, казино и букмекерские конторы

PanARMENIAN.Net - В Армении в рамках борьбы с коронавирусом с 22 марта до окончания чрезвычайного положения - 14 апреля - на территории страны будут запрещены некоторые виды экономической деятельности. Об этом заявил вице-премьер РА и комендант Тигран Авинян.

В частности, будет запрещена деятельность торговых центров, кроме розничной торговли продуктами питания, напитками, алкогольными напитками и табачными изделиями.

Также, по словам Авиняна, под запрет попадет деятельность баров, ночных клубов, танцевальных клубов и кинозалов. Деятельность казино и букмекерских контор также будет запрещена.

В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.