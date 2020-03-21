В Армении закрывают торговые центры, бары, казино и букмекерские конторы

В Армении закрывают торговые центры, бары, казино и букмекерские конторы
21 марта 2020 - 19:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в рамках борьбы с коронавирусом с 22 марта до окончания чрезвычайного положения - 14 апреля - на территории страны будут запрещены некоторые виды экономической деятельности. Об этом заявил вице-премьер РА и комендант Тигран Авинян.

В частности, будет запрещена деятельность торговых центров, кроме розничной торговли продуктами питания, напитками, алкогольными напитками и табачными изделиями.

Также, по словам Авиняна, под запрет попадет деятельность баров, ночных клубов, танцевальных клубов и кинозалов. Деятельность казино и букмекерских контор также будет запрещена.

В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

 Самое значимое
Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагуЖижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимостиМэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Армянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of CourageАрмянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of Courage
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса
Тело экс-главы СНБ Армении нашла его жена: На месте происшествия было оружие
Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
WhatsApp совместно с ВОЗ запустит чат-бота с ответами на вопросы о коронавирусе Чтобы активировать беседу, нужно отправить в чат любое сообщение
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 250 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1900 выстрелов
В Грузии на месяц введен режим ЧП Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения
В Сингапуре и ОАЭ зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса Всего в ОАЭ зарегистрировано 140 случаев заболевания COVID-19