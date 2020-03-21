В Армении закрывают торговые центры, бары, казино и букмекерские конторы
21 марта 2020 - 19:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в рамках борьбы с коронавирусом с 22 марта до окончания чрезвычайного положения - 14 апреля - на территории страны будут запрещены некоторые виды экономической деятельности. Об этом заявил вице-премьер РА и комендант Тигран Авинян.
В частности, будет запрещена деятельность торговых центров, кроме розничной торговли продуктами питания, напитками, алкогольными напитками и табачными изделиями.
Также, по словам Авиняна, под запрет попадет деятельность баров, ночных клубов, танцевальных клубов и кинозалов. Деятельность казино и букмекерских контор также будет запрещена.
В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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