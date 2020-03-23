Тигран Саркисян назначен зампредседателя правления ЕАБР
23 марта 2020 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен бывший премьер-министр Армении, экс-председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Об этом сообщается на сайте банка.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.
Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Тигран Саркисян родился 29 января 1960 года. С 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Республики Армения, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Верховного Совета Республики Армения, членом Президиума ВС. С 1995 по 1998 год занимал пост президента Ассоциации банков Армении.
С 1998 по 2008 год был председателем Центрального банка РА, с 2008 по 2014 год занимал пост премьера РА. С 2014 по 2016 год был чрезвычайным и полномочным послом РА в США. С 2016 по 2020 год занимал пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.
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