Тигран Саркисян назначен зампредседателя правления ЕАБР

PanARMENIAN.Net - Заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен бывший премьер-министр Армении, экс-председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Об этом сообщается на сайте банка.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.

Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Тигран Саркисян родился 29 января 1960 года. С 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Республики Армения, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Верховного Совета Республики Армения, членом Президиума ВС. С 1995 по 1998 год занимал пост президента Ассоциации банков Армении.

С 1998 по 2008 год был председателем Центрального банка РА, с 2008 по 2014 год занимал пост премьера РА. С 2014 по 2016 год был чрезвычайным и полномочным послом РА в США. С 2016 по 2020 год занимал пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.