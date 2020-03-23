В Азербайджане число случаев коронавируса превысило 70

В Азербайджане число случаев коронавируса превысило 70
23 марта 2020 - 18:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Коронавирус подтвердили еще у 7 человек в Азербайджане, общее число зараженных достигло 72 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе при кабмине республики.

«В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у семи человек. 61 активный больной вирусом получает лечение», - сообщает оперативный штаб, пишет РИА Новости.

Ранее коронавирус был выявлен у 65 человек в республике, 10 из них уже выздоровели. Один человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ.

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