В Азербайджане число случаев коронавируса превысило 70

PanARMENIAN.Net - Коронавирус подтвердили еще у 7 человек в Азербайджане, общее число зараженных достигло 72 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе при кабмине республики.

«В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у семи человек. 61 активный больной вирусом получает лечение», - сообщает оперативный штаб, пишет РИА Новости.

Ранее коронавирус был выявлен у 65 человек в республике, 10 из них уже выздоровели. Один человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ.