ВОЗ: Темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются

PanARMENIAN.Net - Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется», - сказал он на брифинге в Женеве, пишет «Интерфакс».

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200,000 заразившихся, и четыре дня, чтобы превысить 300,000 случаев.

«Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные свидетели. Мы можем изменить траекторию пандемии», - отметил глава ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ также напомнил о важности соблюдения самоизоляции и социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса.

Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 360,000 человек, свыше 16 тысяч скончались.