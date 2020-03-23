ВОЗ: Темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются
23 марта 2020 - 21:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется», - сказал он на брифинге в Женеве, пишет «Интерфакс».
Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200,000 заразившихся, и четыре дня, чтобы превысить 300,000 случаев.
«Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные свидетели. Мы можем изменить траекторию пандемии», - отметил глава ВОЗ.
Гендиректор ВОЗ также напомнил о важности соблюдения самоизоляции и социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса.
Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 360,000 человек, свыше 16 тысяч скончались.
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