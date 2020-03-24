В Армении выявлен 41 новый случай коронавируса: В стране закроют кафе, рестораны и ряд предприятий

PanARMENIAN.Net - В Армении 23 марта выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 235, двое пациентов вылечились, активных кейсов - 233. Пашинян отметил, что у 26 пациентов воспаление легких, у большинства нет даже температуры.

По словам премьера, масштабы и география инцидентов вызывают беспокойство. Есть случай заражения на производственном предприятии в Котайкской области, также выявлен случай на производственном предприятии в Ереване, в этот раз речь идет о предприятии в административном округе Эребуни.

Премьер отметил, что в связи с этим в республике будут предприняты более строгие меры карантина. С 24 марта на неделю будет запрещена деятельность всех типов ресторанов и кафе, за исключением служб доставки. Под запрет попадет также деятельность некоторых строительных предприятий, производств текстиля и ряда видов легкой промышленности.

Полный список приостанавливаемых видов деятельности будет опубликован утром 24 марта. Продмагазинов и произодства продуктов запрет не коснется, отметил премьер.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.