В Армении выявлен 41 новый случай коронавируса: В стране закроют кафе, рестораны и ряд предприятий
24 марта 2020 - 00:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 23 марта выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 235, двое пациентов вылечились, активных кейсов - 233. Пашинян отметил, что у 26 пациентов воспаление легких, у большинства нет даже температуры.
По словам премьера, масштабы и география инцидентов вызывают беспокойство. Есть случай заражения на производственном предприятии в Котайкской области, также выявлен случай на производственном предприятии в Ереване, в этот раз речь идет о предприятии в административном округе Эребуни.
Премьер отметил, что в связи с этим в республике будут предприняты более строгие меры карантина. С 24 марта на неделю будет запрещена деятельность всех типов ресторанов и кафе, за исключением служб доставки. Под запрет попадет также деятельность некоторых строительных предприятий, производств текстиля и ряда видов легкой промышленности.
Полный список приостанавливаемых видов деятельности будет опубликован утром 24 марта. Продмагазинов и произодства продуктов запрет не коснется, отметил премьер.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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