Пекин ужесточает карантинные меры для приезжих из-за границы

PanARMENIAN.Net - Власти Пекина с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в китайскую столицу из-за границы в течение последних 14 дней.

Их будут отправлять на карантин и брать у них тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Цель подобного шага - свести к минимуму риск распространения заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, пишет В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, за последние сутки выявлено 78 новых заражений.

В 74 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 7 смертей от COVID-19.

Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 000 заражений, свыше 3200 человек скончались. Коронавирус по состоянию на 24 марта выявлен у более 380,000 человек. От последствий заболевания скончались более 16,500 человек, однако свыше 101,000 больных выздоровели.