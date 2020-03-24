Пекин ужесточает карантинные меры для приезжих из-за границы
24 марта 2020 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Пекина с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в китайскую столицу из-за границы в течение последних 14 дней.
Их будут отправлять на карантин и брать у них тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Цель подобного шага - свести к минимуму риск распространения заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, пишет В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, за последние сутки выявлено 78 новых заражений.
В 74 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 7 смертей от COVID-19.
Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 000 заражений, свыше 3200 человек скончались. Коронавирус по состоянию на 24 марта выявлен у более 380,000 человек. От последствий заболевания скончались более 16,500 человек, однако свыше 101,000 больных выздоровели.
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