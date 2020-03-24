В Армении вводят новые ограничения: На улицу - с паспортом и в жизненно необходимых случаях

PanARMENIAN.Net - В целях предотвращения распространения коронавируса в Армении на неделю в стране ужесточены ограничения, разрешена деятельность только важных для жизнеобеспечения организаций, а граждане, вышедшие на улицы, обязательно должны иметь при себе паспорт. Об этом в своем обращении к гражданам страны заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Вышедшие на улицу граждане должны иметь четкое объяснение, куда они идут, и это объяснение должно вписываться в логику жизненно необходимых передвижений. Все граждане при выходе из дома должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - заявил Пашинян.

Премьер отметил, что все рестораны и кафе закрыты, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и банки, но призвал граждан пользоваться онлайн услугами. С 10:00 до 12:00 все банки, магазины и аптеки будут обслуживать граждан старше 65 лет.

Он также призвал не собираться в группы более двух человек и строго следовать призыву оставаться дома.

В Армении, по состоянию на 24 марта, выявлено 249 случаев коронавируса, из которых 4 пациента выздоровели, активных кейсов - 245. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.