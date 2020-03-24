В Армении вводят новые ограничения: На улицу - с паспортом и в жизненно необходимых случаях

В Армении вводят новые ограничения: На улицу - с паспортом и в жизненно необходимых случаях
24 марта 2020 - 20:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В целях предотвращения распространения коронавируса в Армении на неделю в стране ужесточены ограничения, разрешена деятельность только важных для жизнеобеспечения организаций, а граждане, вышедшие на улицы, обязательно должны иметь при себе паспорт. Об этом в своем обращении к гражданам страны заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Вышедшие на улицу граждане должны иметь четкое объяснение, куда они идут, и это объяснение должно вписываться в логику жизненно необходимых передвижений. Все граждане при выходе из дома должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - заявил Пашинян.

Премьер отметил, что все рестораны и кафе закрыты, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и банки, но призвал граждан пользоваться онлайн услугами. С 10:00 до 12:00 все банки, магазины и аптеки будут обслуживать граждан старше 65 лет.

Он также призвал не собираться в группы более двух человек и строго следовать призыву оставаться дома.

В Армении, по состоянию на 24 марта, выявлено 249 случаев коронавируса, из которых 4 пациента выздоровели, активных кейсов - 245. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

 Самое значимое
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагуЖижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимостиМэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса
Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
Пашинян: Из Армении есть рейсы или заявки по 10 новым направлениям, в том числе - в Париж и Ригу
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В Индии вводят общенациональный строгий карантин на 21 день Режим вводится с 25 марта, он предусматривает закрытие границ между регионами страны
Тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Италии привезли в Германию Итальянские пациенты с COVID-19 будут проходить лечение в университетской клинике Лейпцига и других больницах Саксонии
В Греции зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка Это уже второй случай
Олимпиаду в Токио перенесли на год из-за коронавируса На фоне пандемии коронавируса МОК после совещания с правительством Японии принял решение перенести Олимпиаду в Токио