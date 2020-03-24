В Армении вводят новые ограничения: На улицу - с паспортом и в жизненно необходимых случаях
24 марта 2020 - 20:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В целях предотвращения распространения коронавируса в Армении на неделю в стране ужесточены ограничения, разрешена деятельность только важных для жизнеобеспечения организаций, а граждане, вышедшие на улицы, обязательно должны иметь при себе паспорт. Об этом в своем обращении к гражданам страны заявил премьер-министр Никол Пашинян.
«Вышедшие на улицу граждане должны иметь четкое объяснение, куда они идут, и это объяснение должно вписываться в логику жизненно необходимых передвижений. Все граждане при выходе из дома должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - заявил Пашинян.
Премьер отметил, что все рестораны и кафе закрыты, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и банки, но призвал граждан пользоваться онлайн услугами. С 10:00 до 12:00 все банки, магазины и аптеки будут обслуживать граждан старше 65 лет.
Он также призвал не собираться в группы более двух человек и строго следовать призыву оставаться дома.
В Армении, по состоянию на 24 марта, выявлено 249 случаев коронавируса, из которых 4 пациента выздоровели, активных кейсов - 245. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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