Украина ввела режим ЧС: ТАСС

Украина ввела режим ЧС: ТАСС
25 марта 2020 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля. Такое решение принято 25 марта на заседании правительства.

«Мы продлеваем карантин с 3 апреля до 24 апреля», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что сохраняется возможность продления карантина и после 24 апреля «в соответствии с действующем законодательством», пишет ТАСС.

Согласно украинскому законодательству, режим чрезвычайной ситуации не предполагает запрет на выход из дома, однако власти могут ограничивать перемещение граждан.

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, в стране по состоянию на утро 25 марта зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались.

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