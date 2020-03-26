В Грузии число случаев коронавируса достигло 77

В Грузии число случаев коронавируса достигло 77
26 марта 2020 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 77 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Из них 10 пациентов выздоровели, в режиме карантина находятся 4055 человек, под наблюдением 252.

В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.

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