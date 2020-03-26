В РФ за сутки выявили 182 новых случая коронавируса: В Москве закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек
26 марта 2020 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 182 новых случая заражения коронавирусом, 136 из них в Москве. Всего в России 840 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб, пишет «Дождь».
182 случая - это рекордный для России суточный прирост инфицированных.
За последние сутки в России были выписаны девять выздоровевших после коронавируса. отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 38 человек.
В Москве с 28 марта по 5 апреля закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек, говорится в документе, опубликованном на сайте мэра Сергея Собянина.
Также в Москве можно будет купить непродовольственные товары первой необходимости. Распоряжением мэра в Москве закроют все кафе и рестораны, а также несколько парков - ВДНХ, парк Горького, «Царицыно», «Коломенское», «Зарядье», «Кусково» и «Сокольники».
Также закроются все заведения, где оказание услуг требует присутствие человека, например, парикмахерские. На курьерские услуги и доставки, в том числе готовой еды и продуктов, ограничения не вводятся.
Ранее в оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве. Это два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет.
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