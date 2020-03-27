Армянский контрактник ранен на границе с Азербайджаном
27 марта 2020 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Военнослужащий-контрактник ВС Армении получил ранение в результате азербайджанской провокации. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, передает Sputnik Армения.
По ее словам, азербайджанцы первыми открыли прицельный огонь по армянским позициям. ВС Армении предприняли соответствующие меры и подавили их огневую активность.
«В результате провокации противника у нас есть один раненый. Это контрактный военнослужащий, у него касательное легкое ранение. Жизни ничего не угрожает», - сказала Степанян.
Информации о погибших или раненых с азербайджанской стороны нет. Сообщение же азербайджанских властей о том, что первыми огонь открыли с армянской стороны, она назвала «информационной провокацией».
Сейчас ситуация на границе спокойная.
Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о «пресечении вражеской провокации» со стороны Тавушской области.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Последние новости
Борис Джонсон заразился коронавирусом Он стал первым из международных лидеров, который заболел COVID-19
В РФ число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000: «Ведомости» Один пациент скончался, таким образом, число жертв коронавируса в России, по данным штаба, выросло до трех
Армянские банки из-за коронавируса пересмотрели более 100 тысяч кредитов Объем пересмотренных кредитов составляет около 200 млрд драмов
Минздрав Турции: Число жертв коронавируса в стране достигло 75 Диагностировано 1196 новых случаев заражения