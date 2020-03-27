Армянский контрактник ранен на границе с Азербайджаном

PanARMENIAN.Net - Военнослужащий-контрактник ВС Армении получил ранение в результате азербайджанской провокации. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, передает Sputnik Армения.

По ее словам, азербайджанцы первыми открыли прицельный огонь по армянским позициям. ВС Армении предприняли соответствующие меры и подавили их огневую активность.

«В результате провокации противника у нас есть один раненый. Это контрактный военнослужащий, у него касательное легкое ранение. Жизни ничего не угрожает», - сказала Степанян.

Информации о погибших или раненых с азербайджанской стороны нет. Сообщение же азербайджанских властей о том, что первыми огонь открыли с армянской стороны, она назвала «информационной провокацией».

Сейчас ситуация на границе спокойная.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о «пресечении вражеской провокации» со стороны Тавушской области.