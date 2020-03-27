Минздрав Ирана: На коронавирус в стране обследованы 50 млн человек
27 марта 2020 - 21:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Замминистра здравоохранения Ирана Алиреза Реиси сообщил, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 50 млн иранцев.
«С момента создания плана скрининг прошли более 50 млн человек», сказал Реиси, пишет ИРНА.
В Иране общее число случаев достигло 32,332. За сутки от коронавируса скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378.
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