Минздрав Ирана: На коронавирус в стране обследованы 50 млн человек

Минздрав Ирана: На коронавирус в стране обследованы 50 млн человек
27 марта 2020 - 21:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Замминистра здравоохранения Ирана Алиреза Реиси сообщил, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 50 млн иранцев.

«С момента создания плана скрининг прошли более 50 млн человек», сказал Реиси, пишет ИРНА.

В Иране общее число случаев достигло 32,332. За сутки от коронавируса скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
В Италии от коронавируса умерли около 200 человек
ЕС предлагает запретить въезд иностранцев
Рональдиньо арестован в Парагвае за поддельный паспорт
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Победа» приостановит все полеты с 1 апреля до 31 мая Руководство решило, что потерь при простое будет меньше
Патрик Деведжян заразился коронавирусом Деведжян госпитализирован, его состояние не вызывает беспокойства
Армянский контрактник ранен на границе с Азербайджаном Азербайджанцы открыли прицельный огонь по армянским позициям
В Иране за сутки от коронавируса умерли 144 человека: РИА Новости Общее число жертв достигло 2378