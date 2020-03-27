Минздрав Ирана: На коронавирус в стране обследованы 50 млн человек

PanARMENIAN.Net - Замминистра здравоохранения Ирана Алиреза Реиси сообщил, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 50 млн иранцев.

«С момента создания плана скрининг прошли более 50 млн человек», сказал Реиси, пишет ИРНА.

В Иране общее число случаев достигло 32,332. За сутки от коронавируса скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378.