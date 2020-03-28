У одного из членов сборной Армении по боксу выявлен коронавирус
28 марта 2020 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - У одного из членов сборной Армении по боксу, который участвовал в олимпийском рейтинговом турнире в Лондоне, подтвержден коронавирус. Об этом сообщила Федерация бокса Армении.
«Все члены вернувшейся из Лондона делегации Федерации бокса Армении находятся под непосредственным контролем врачей. Коронавирус подтвердился у лиц, которые посетили Лондон в составе делегации, однако не являлись членом делегации и не были утверждены Федерацией бокса.
Позже выяснилось, что в составе сборной команды также есть случай заражения коронавирусом», – говорится в сообщении.
В Армении, по состоянию на утро 28 марта, выявлено 372 случая коронавируса, 28 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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