В РФ за день выявлено 228 случаев заражения коронавирусом: «Ведомости»

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 228 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1264.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (114), пишут «Ведомости».

За последние сутки в России были выписаны четыре человека, выздоровевших после коронавируса (двое в Тверской области и по одному в Самарской и Томской областях), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 49.

Оперативный штаб сообщает о 4 умерших от коронавируса (все в Москве). Однако утром 28 марта власти Оренбургской области сообщили, что в Оренбурге скончался пятый пациент с коронавирусом.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (817), Московская область (85) и Санкт-Петербург (37). В общей сложности коронавирус зафиксирован в 64 субъектах России.

По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 602,000. Скончались около 28,000 человек, выздоровели - около 132,000.