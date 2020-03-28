В Армении выявили еще 35 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении 28 марта, по состоянию на 21:00, выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила PanARMENIAN.Net что окончательные цифры выявленных за 28 марта заболевших будут утром 29 марта.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 407, 30 пациентов выздоровели, 1 - скончался.

2 пациента находятся в критическом состоянии, еще у 11 - воспаление легких.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.

С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.