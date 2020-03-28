В Армении выявили еще 35 случаев коронавируса
28 марта 2020 - 21:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 28 марта, по состоянию на 21:00, выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила PanARMENIAN.Net что окончательные цифры выявленных за 28 марта заболевших будут утром 29 марта.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 407, 30 пациентов выздоровели, 1 - скончался.
2 пациента находятся в критическом состоянии, еще у 11 - воспаление легких.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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