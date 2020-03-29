В Армении от коронавируса скончались 2 человека

В Армении от коронавируса скончались 2 человека
29 марта 2020 - 10:29 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в ночь на 29 марта от последствий коронавируса скончались еще 2 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Речи идет о 55-летней женщине и 73-летнем мужчине, которые получали лечение в инфекционной больнице «Норк», где размещены зараженные пациенты с коронавирусом.

По словам Торосяна, у умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

«Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, к сожалению, не удалось»,- отметил министр.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 3 человек.

В Армении, по состоянию на вечер 29 марта, выявлено 407 случаев коронавируса, 30 человек выздоровели.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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