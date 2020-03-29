В Грузии число случаев коронавируса достигло 90

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 90 человек. Об этом сообщается 29 марта на специальном сайте по мониторингу заболевания.

18 человек выздоровели, в режиме карантина - 4695, под наблюдением - 231 человек.

Как сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, в числе выздоровевших - двое детей, пишет Грузия-Online.

В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.