В Грузии число случаев коронавируса достигло 90
29 марта 2020 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 90 человек. Об этом сообщается 29 марта на специальном сайте по мониторингу заболевания.
18 человек выздоровели, в режиме карантина - 4695, под наблюдением - 231 человек.
Как сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, в числе выздоровевших - двое детей, пишет Грузия-Online.
В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.
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