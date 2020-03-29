В Грузии заявили, что страна на грани неуправляемой эпидемии COVID-19

PanARMENIAN.Net - Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

«Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью», – подчеркнул Гамкрелидзе, пишет «Интерфакс».

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На территории двух муниципалитетов – Марнеульского и Болнисского действует строгий режим карантина. Все прибывающие в страну граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, из них 18 человек вылечились.