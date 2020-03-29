В Грузии заявили, что страна на грани неуправляемой эпидемии COVID-19

В Грузии заявили, что страна на грани неуправляемой эпидемии COVID-19
29 марта 2020 - 14:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

«Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью», – подчеркнул Гамкрелидзе, пишет «Интерфакс».

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На территории двух муниципалитетов – Марнеульского и Болнисского действует строгий режим карантина. Все прибывающие в страну граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, из них 18 человек вылечились.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
ЕС предлагает запретить въезд иностранцев
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
В Иране жертвами коронавируса за сутки стало рекордное для страны число людей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении коронавирусом заразились 14 сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний Профилактические меры в отношении зараженных сотрудников уже предприняты
Умер известный композитор Кшиштоф Пендерецкий Причина смерти не сообщается
Французский политик Патрик Деведжян умер от коронавируса: LePoint Ему было 75 лет
В Армении зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом Всего зарегистрировано 424 случая заражения