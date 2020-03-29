В Москве 40% пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ - моложе 40 лет: «Интерфакс»
29 марта 2020 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Почти 40% пациентов с коронавирусом в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет, пишет «Интерфакс».
«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%»,- сообщили в штабе.
Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет.
На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - люди от 18 до 34 лет (около 33,5%). Еще 15% - люди старше 65 лет.
За последние сутки в России зарегистрированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. Общее число инфицированных выросло до 1534. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 182,702 человека
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