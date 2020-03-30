В Армении планируют следить за передвижением больных коронавирусом и изолированных по телефону

PanARMENIAN.Net - 30 марта Национальное собрание обсудит проект поправок к законам «О правовом статусе чрезвычайных ситуаций» и «Об электронной связи». Поправки позволят отслеживать пациентов с коронавирусом и изолированных по телефонам и таким образом выявлять круг их общения.

PanARMENIAN.Net на простом языке описывает, что подразумевают новые изменения.

Таким образом, операторы должны будут предоставить государству информацию о местонахождении клиента, а также начало, конец и возможную переадресацию сделанных им вызовов (без содержания звонков). Может быть предоставлена информация о пациентах и их круге общения, включая информацию, содержащую врачебную тайну. Данные не будут персонализированы, а личные данные будут уничтожены после отмены чрезвычайного положения, нарушению неприкосновенности частной жизни или использование данных в любых других целях может повлечь за собой ответственность. Любая запись, декодирование, хранение и другие виды контроля за содержанием полученных данных запрещены.

Данные могут быть раскрыты «в целях определения возможных и текущих контактов и направлений, выявления возможных направлений, масштабов, схем, географии заражения, мониторинга, выявления кругов распространения, контроля за лицами, на которых распространяется ограничение режима передвижения в целях обеспечения соблюдения этого режима».

При этом, оставить устройство дома и отправиться на прогулку не удастся: тем, на кого распространяется ограничение режима передвижения, придется использовать электронные средства связи.