Названа дата открытия перенесенной на год Олимпиады в Токио

PanARMENIAN.Net - Олимпийские игры в Токио, отмененные в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса, начнутся 23 июля 2021 года.

Как говорится в заявлении оргкомитета, церемония открытия запланирована на 24 июля. Годовая отсрочка дает организатором как можно больше времени, чтобы разобраться с последствиями пандемии коронавируса, пояснил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, пишут «Ведомости».

Все билеты, купленные на соревнования, которые должны были пройти в июле – августе 2020 года, будут действительны в 2021 году, сообщили организаторы. При этом тем, кто не сможет посетить Игры в новые даты, полностью вернут деньги. Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.

О переносе летних Олимпийских игр в японской столице, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 24 марта. Олимпийские комитеты ряда стран, в том числе Норвегии, Бразилии, США, ранее обратились в МОК с просьбой перенести соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса. Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады даже отказались от участия в Играх.