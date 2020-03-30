Названа дата открытия перенесенной на год Олимпиады в Токио
30 марта 2020 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Олимпийские игры в Токио, отмененные в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса, начнутся 23 июля 2021 года.
Как говорится в заявлении оргкомитета, церемония открытия запланирована на 24 июля. Годовая отсрочка дает организатором как можно больше времени, чтобы разобраться с последствиями пандемии коронавируса, пояснил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, пишут «Ведомости».
Все билеты, купленные на соревнования, которые должны были пройти в июле – августе 2020 года, будут действительны в 2021 году, сообщили организаторы. При этом тем, кто не сможет посетить Игры в новые даты, полностью вернут деньги. Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
О переносе летних Олимпийских игр в японской столице, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 24 марта. Олимпийские комитеты ряда стран, в том числе Норвегии, Бразилии, США, ранее обратились в МОК с просьбой перенести соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса. Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады даже отказались от участия в Играх.
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