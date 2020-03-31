В Арцахе стартовали президентские и парламентские выборы

В Арцахе стартовали президентские и парламентские выборы
31 марта 2020 - 09:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) стартовали общегосударственные выборы президента и в Национальное собрание страны.

В борьбе за пост президента Арцаха участвуют 14 кандидатов, за депутатские мандаты в парламенте республики будут бороться 12 политических сил.

По данным Центральной избирательной комиссии, право голоса имеют 103,506 граждан Арцаха.

Последние президентские выборы в Арцахе состоялись в 2012 году. Это обусловлено конституционным референдумом 2017 года: согласно новой конституции, до 2020 годы был установлен переходный период, и на этот период президент страны был избран тайным голосованием в парламенте. Действующим президентом Арцаха является Бако Саакян.

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