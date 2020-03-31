В Арцахе стартовали президентские и парламентские выборы
31 марта 2020 - 09:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) стартовали общегосударственные выборы президента и в Национальное собрание страны.
В борьбе за пост президента Арцаха участвуют 14 кандидатов, за депутатские мандаты в парламенте республики будут бороться 12 политических сил.
По данным Центральной избирательной комиссии, право голоса имеют 103,506 граждан Арцаха.
Последние президентские выборы в Арцахе состоялись в 2012 году. Это обусловлено конституционным референдумом 2017 года: согласно новой конституции, до 2020 годы был установлен переходный период, и на этот период президент страны был избран тайным голосованием в парламенте. Действующим президентом Арцаха является Бако Саакян.
Самое значимое
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число случаев коронавируса в Грузии достигло 103, началась четвертая передача: Sputnik Georgia В карантине остаются 5114 человек, а в стационаре под наблюдением врачей - 263
Армянская армия отразила азербайджанскую диверсию Минобороны обещало ответные действия с целью стабилизации ситуации на границе
Армянский ребенок ранен в ходе обстрела ВС Азербайджана Его госпитализировали в Ноемберянский медицинский центр
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане В Иране за сутки зарегистрировано 3186 новых случаев заражения коронавирусом и 117 смертей