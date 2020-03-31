В Армению привезут 100 аппаратов ИВЛ и 60,000 тестов на коронавирус

PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни система здравоохранения Армении получит необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование, в частности - 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, 60,000 тестов, а также маски, специальную медицинскую одежду, очки и многое другое.

Об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян на заседании комиссии по координации работы по предотвращению распространения коронавируса в Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В Армении, по состоянию на утро 30 марта, выявлено 482 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.