В Армению привезут 100 аппаратов ИВЛ и 60,000 тестов на коронавирус
31 марта 2020 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни система здравоохранения Армении получит необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование, в частности - 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, 60,000 тестов, а также маски, специальную медицинскую одежду, очки и многое другое.
Об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян на заседании комиссии по координации работы по предотвращению распространения коронавируса в Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
В Армении, по состоянию на утро 30 марта, выявлено 482 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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