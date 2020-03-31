Власти Армении не смогли принять законопроект о слежке за больными коронавирусом по телефону

PanARMENIAN.Net - В Армении не смогли принять пакет проектов о внесении поправок в законы РА «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронной коммуникации», согласно которому в стране за передвижением зараженных коронавирусом и изолированных граждан можно будет следить при помощи их телефона.

Законопроект был внесен правительством и прошел первое чтение в парламенте, 31 марта состоялось второе, окончательное чтение.

У правящего блока «Мой шаг» 88 мандатов в парламенте, однако на втором чтении присутствовали 65 депутатов блока, которые и проголосовали за него. Оппозиция не приняла участия в голосовании. Таким образом, не удалось обеспечить необходимые 67 голосов для принятия законопроекта.

Согласно законопроекту, операторы должны будут предоставить государству информацию о местонахождении клиента, а также начало, конец и возможную переадресацию сделанных им вызовов (без содержания звонков). Может быть предоставлена информация о пациентах и их круге общения, включая информацию, содержащую врачебную тайну. Данные не будут персонализированы, а личные данные будут уничтожены после отмены чрезвычайного положения, нарушению неприкосновенности частной жизни или использование данных в любых других целях может повлечь за собой ответственность. Любая запись, декодирование, хранение и другие виды контроля за содержанием полученных данных запрещены.