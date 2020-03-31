Пашинян: Ограничения из-за коронавируса в Армении продлят как минимум на 10 дней

PanARMENIAN.Net - В Армении ограничения на передвижение, введенные до 31 марта в связи с коронавирусом, будут продлены как минимум на 10 дней. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Говоря о состоянии инфицированных коронавирусом граждан, премьер отметил, что из 499 активных кейсов у 90 - воспаление легких, 30 из них в тяжелом состоянии.

В Армении, по состоянию на 31 марта, выявлено 532 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.