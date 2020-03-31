Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800,000 человек
31 марта 2020 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 800,000 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 17:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 801,000 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 164,000 случаев. На втором месте Италия - более 101,000 человек, на третьем месте Испания - более 94,000 случаев.
Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет 38,743. Более 172,000 человек вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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