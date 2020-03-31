Парламент Армении одобрил законопроект о слежке за больными коронавирусом по локации телефонов

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 31 марта во втором, окончательном чтении приняло пакет проектов о внесении поправок в законы РА «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронной коммуникации», согласно которому в стране за передвижением зараженных коронавирусом и изолированных граждан можно будет следить при помощи определиния локации их телефона.

Это уже второе голосование по проекту в течение одного дня. 30 марта законопроект в первый раз прошел первое чтение, однако во втором чтении 31 марта голосов для одобрения проекта не хватило (для принятия необходимо 67 голосов). И проект был вынесен на голосование позже.

В этот раз законопроект удалось принять. За него проголосовал 71 депутат.

Согласно законопроекту, операторы должны будут предоставить государству информацию о местонахождении клиента, а также начало, конец и возможную переадресацию сделанных им вызовов (без содержания звонков). Может быть предоставлена информация о пациентах и их круге общения, включая информацию, содержащую врачебную тайну. Данные не будут персонализированы, а личные данные будут уничтожены после отмены чрезвычайного положения, нарушению неприкосновенности частной жизни или использование данных в любых других целях может повлечь за собой ответственность. Любая запись, декодирование, хранение и другие виды контроля за содержанием полученных данных запрещены.