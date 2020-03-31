Парламент Армении одобрил законопроект о слежке за больными коронавирусом по локации телефонов
31 марта 2020 - 23:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 31 марта во втором, окончательном чтении приняло пакет проектов о внесении поправок в законы РА «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронной коммуникации», согласно которому в стране за передвижением зараженных коронавирусом и изолированных граждан можно будет следить при помощи определиния локации их телефона.
Это уже второе голосование по проекту в течение одного дня. 30 марта законопроект в первый раз прошел первое чтение, однако во втором чтении 31 марта голосов для одобрения проекта не хватило (для принятия необходимо 67 голосов). И проект был вынесен на голосование позже.
В этот раз законопроект удалось принять. За него проголосовал 71 депутат.
Согласно законопроекту, операторы должны будут предоставить государству информацию о местонахождении клиента, а также начало, конец и возможную переадресацию сделанных им вызовов (без содержания звонков). Может быть предоставлена информация о пациентах и их круге общения, включая информацию, содержащую врачебную тайну. Данные не будут персонализированы, а личные данные будут уничтожены после отмены чрезвычайного положения, нарушению неприкосновенности частной жизни или использование данных в любых других целях может повлечь за собой ответственность. Любая запись, декодирование, хранение и другие виды контроля за содержанием полученных данных запрещены.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Туркмении запретили слово «коронавирус» По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800,000 человек По состоянию на 17:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 801,000 случаев заражения
Пашинян и Лукашенко обсудили «завышенные цены на российский газ» Собеседники также обменялись информацией об эпидемической ситуации в Армении и Белоруссии
Пашинян: Ограничения из-за коронавируса в Армении продлят как минимум на 10 дней Ограничения были введены до 31 марта