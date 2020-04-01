В Армении ограничили передвижение граждан между регионами
1 апреля 2020 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении ограничено свободное передвижение населения между областями, а также между Ереваном и областями. Соответствующее решение приняла комендатура РА.
Согласно решению, с 1 апреля специальные контрольно-пропускные пункты будут установлены в местах, обозначенных Службой национальной безопасности РА и полицией РА, для наблюдения за передвижением людей и транспортных средств.
Кроме того, будет приостановлена деятельность общественного транспорта, за исключением железнодорожного транспорта. Такси будут разрешены.
Кроме того, раз в день гражданам будет разрешено тренироваться или ездить на велосипеде на расстоянии до 500 м от дома.
В Армении, по состоянию на 1 апреля, выявлен 571 случай коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.
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