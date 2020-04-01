«Газпром Армения» хочет повысить тарифы для армянских предприятий и малоимущих
1 апреля 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Газпром Армения» обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг РА для пересмотра тарифов на газ. Соответствующее заявление компания опубликовала на своем сайте.
Согласно ему, «Газпром Армения» и «Трансгаз» предлагают с 1 июля изменить тарифы для потребителей. Так, в компании хотят повысить тариф для потребляющих до 600 куб м газа в год абонентов, имеющих право на семейное или социальное пособие, на 36% - со 100,000 до 136,000 драмов.
В то же время для абонентов, использующих до 10,000 куб газа в год, то есть, основной части населения, предлагается снизить цену на 2.3% - со 139,000 драмов до 135,900 драмов.
Для тепличных хозяйств и перерабатывающих предприятий цена поднимется до 283․14 долларов вместо нынешних 212-и. До той же отметки вместо действующих 241 доллара вырастет цена для тех, кто потребляет более 10,000 куб метров в год.
Ранее стало известно, что вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ. По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран, что приведет к снижению объемов потребления энергоресурсов.
В 2019 году цена газа на границе Армении выросла до 165 долларов за 1000 кубометров со 150 долларов в 2018 году. Для потребителей тариф составляет 139 драмов за кубометр.
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