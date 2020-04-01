Правительство Грузии оплатит коммунальные услуги граждан за 3 месяца

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии приняло решение профинансировать коммунальные услуги гражданам за март, апрель и май. Об этом 1 апреля на заседании правительства Грузии заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Каждому гражданину, который в течение месяца использует меньше 200 киловатт электроэнергии и меньше 200 кубометров газа, правительство полностью профинансирует расходы за три месяца – март, апрель и май. Сюда же входят счета за воду и уборку мусора», - сказал премьер, пишет «Новости-Грузия».

«Мы понимаем, что этого не будет достаточно. Мы также понимаем, что следует провести идентификацию каждого гражданина, который потерял работу, и после этого у нас будут специальные мероприятия для их прямой поддержки», - отметил Гахария.

Он напомнил, что правительство выделяет 2 млрд лари (более 604 млн долларов) для прямой помощи экономике и гражданам, а также 351 млн лари (около 106 млн долларов) - на борьбу с коронавирусом.

Гахария также предупредил о том, что госбюджет радикально снизит расходы.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 115 человек. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.