Папа Римский посвятил молитву работникам СМИ

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск посвятил молитву работникам СМИ и призвал всех помолиться за них. Соответствующая запись сделана в микроблоге Папы в Twitter.

«Сегодня я хотел бы помолиться за всех, кто работает в средствах массовой информации. Они работают, чтобы поддерживать контакт, чтобы люди не чувствовали себя настолько изолированными, и просвещают детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам пережить этот период изоляции»», - говорится в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано около 952 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов - более 48 тысяч, около 202 тысяч человек вылечились.