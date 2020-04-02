Папа Римский посвятил молитву работникам СМИ
2 апреля 2020 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск посвятил молитву работникам СМИ и призвал всех помолиться за них. Соответствующая запись сделана в микроблоге Папы в Twitter.
«Сегодня я хотел бы помолиться за всех, кто работает в средствах массовой информации. Они работают, чтобы поддерживать контакт, чтобы люди не чувствовали себя настолько изолированными, и просвещают детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам пережить этот период изоляции»», - говорится в сообщении.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано около 952 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов - более 48 тысяч, около 202 тысяч человек вылечились.
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