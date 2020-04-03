Серж Саргсян: В ходе апрельской войны мы потеряли не более 400 гектаров

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Серж Саргсян, говоря об апрельской войне 2016 года в Арцахе, заявил, что тогда армянская сторона потеряла менее 400 га территорий. Об этом Саргсян рассказал в документальном фильме «Апрель победы» на 5-м канале.

Саргсян отметил, что в те дни был в США, где принимал участие в саммите по ядерной безопасности. По его словам, в ходе саммита были встречи с вице-президентом США Байденом и госсекретарем Джоном Керри, во время которых обсуждался карабахский вопрос. После завершения саммита Саргсян позвонил президенту Арцаха Бако Саакяну, чтоб рассказать о ходе переговоров. А через несколько часов после этого началась апрельская война.

Экс-президент РА заявил, что именно он первым заявил о потере армянской стороной 800 га территорий. Он сделал такое заявление тогда по дороге из Вены, в самолете.

«Искренне должен сказать, что не жалею об этом. Да, я назвал еще большее число, чем было на самом деле. А почему я так сделал? Как вы помните, в дни боевых действий многие из наших пользовались азербайджанскими СМИ и говорили о том, что азербайджанцы завоевали Талиш, они уже в Матагисе и т.д. А после боевых действий представляли разные цифры – 5000 га, 50 кв км и т.д. Некоторые даже представляли какие-то съемки, вели какие-то расчеты, после чего они пошли, попытались все измерить и поняли, что мною сказанное намного больше того, что мы на самом деле потеряли. Если хотите знать реальность, по сантиметрам, то это было даже меньше 400 га», - заявил Саргсян.

«К сожалению, многие СМИ, частные лица, «питающиеся» разными грантами, начали представлять эти военные действия как поражение. Для меня это было очень больно, потому что реальность иная», - добавил третий президент РА.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку.