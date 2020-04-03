HRW: Власти Армении ущемляют права на неприкосновенность частной жизни из-за COVID-19
3 апреля 2020 - 15:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетная правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление в связи с принятыми парламентом Армении поправками в законы РА «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронной коммуникации», согласно которым в стране за передвижением зараженных коронавирусом и изолированных граждан можно будет следить при помощи определения локации их телефона.
Согласно заявлению организации, поправки ограничивают право на неприкосновенность частной жизни и предоставляют властям доступ к конфиденциальной медицинской информации, касающейся зараженных коронавирусом людей.
«Правительство Армении сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, и технологии играют важную роль в распространении соответствующих сообщений и содействии доступу к медицинской помощи. Но в то же время властям необходимо пересмотреть способы, использование которых нарушает права граждан», - сказал директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.
Как говорится в заявлении организации, собранная властями информация может содержать личные данные о человеке, его местоположении, поведении и действиях.
«Хотя ограничения права на неприкосновенность частной жизни для сдерживания пандемии могут быть допустимы, правительство должно обеспечить, чтобы такие ограничения были законными, необходимыми и соразмерными», - заявила организация.
В Human Rights Watch добавили, что правительству следует также рассмотреть вопрос о введении строгих ограничений на сбор этой информации, цели, в которых она будет использована, а также в отношении лиц, которым она станет доступна. Кроме того, люди должны быть осведомлены в случае, если их данные собраны, считают в организации.
HRW также заявила, что если чрезвычайное положение сохранится надолго, правительство должно регулярно проверять, следует ли уничтожить записи, которые больше не имеют ценности.
Согласно законопроекту, операторы должны будут предоставить государству информацию о местонахождении клиента, а также начало, конец и возможную переадресацию сделанных им вызовов (без содержания звонков). Может быть предоставлена информация о пациентах и их круге общения, включая информацию, содержащую врачебную тайну. Данные не будут персонализированы, а личные данные будут уничтожены после отмены чрезвычайного положения, нарушению неприкосновенности частной жизни или использование данных в любых других целях может повлечь за собой ответственность. Любая запись, декодирование, хранение и другие виды контроля за содержанием полученных данных запрещены.
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