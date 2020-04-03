Всемирный банк выделил Армении $3 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк выделил Армении $3 млн для борьбы с коронавирусом
3 апреля 2020 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирный банк выделил Армении $3 млн для удовлетворения неотложных потребностей в приобретении оборудования и аксессуаров для интенсивной терапии инфицированных коронавирусом.

Сумма была выделена по запросу министерства здравоохранения РА. Эти средства помогут в рамках текущей программы «Профилактика и контроль заболеваний» приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму $1.35 млн.

Покупка будет совершена с применением ускоренных процедур при чрезвычайных ситуациях Всемирного банка. В результате система здравоохранения Армении будет оснащена дополнительными высококачественными аппаратами, необходимыми для лечения увеличивающихся случаев коронавирусной болезни.

«В этой внезапной ситуации банк готов содействовать Армении в смягчении влияния пандемии», - отметила директор офиса Всемирного банка в Армении Сильви Босутро.

Такой же подход будет применен в процессе приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также личного защитного оборудования для удовлетворения неотложных потребностей здравоохранения. Кроме того, Всемирный банк готов перепрограммировать портфель своих текущих программ в Армении с целью содействия усилиям правительства страны по противодействию COVID-19 в различных сферах.

В Армении, по состоянию на 3 апреля, выявлено 736 случаев коронавируса, 43 человека выздоровели, 7 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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