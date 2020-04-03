Армения не ведет переговоры с российской компанией о поставках тестируемого лекарства от коронавируса

Армения не ведет переговоры с российской компанией о поставках тестируемого лекарства от коронавируса
3 апреля 2020 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В настоящее время ни один государственный орган в Армении не ведет переговоры с российской компанией «Медсинтез» об импорте партий препарата «Триазавирин», который проходит тестирование на лечение коронавируса. Об этом сообщили пресс-службы Минздрава и комендатуры РА, пишет Aysor.am.

«На данный момент с нашей стороны ничего нет по этой части. Ожидаю реакции МИД», - сказала пресс-секретарь комендатуры Манэ Геворкян.

Ранее председатель совета директоров российского предприятия «Медсинтез», на котором производится лекарство, Александр Петров заявил, что ведутся переговоры о поставках в Армению партии препарата «Триазавирин», который проходит в Китае тестирование на лечение коронавируса.

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