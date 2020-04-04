В Грузии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Грузии зафиксирована первая смерть от коронавируса
4 апреля 2020 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В Грузии скончался пациент, инфицированный коронавирусом. Скончавшейся является инфицированная 79-летняя жительница Марнеули, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания. В клинике сообщили, что больная была из кластера Марнеули-Болниси, пишет «Грузия-Online».

Это первая смерть от последствий коронавируса в стране.

Всего в Грузии коронавирус выявили у 156 человек, 28 из них выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
ЕС предлагает запретить въезд иностранцев
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
В Руанде мужчина нарушил карантин и пошел рыбачить: Его съел крокодил
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Гражданин Армении умер в России от коронавируса Ему было 58 лет
АБР: Экономический рост в Армении замедлится до 2.2% в 2020 году В АБР ожидают, что ситуация улучшится в 2021 году
В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 770 43 пациента выздоровели, 7 скончались
Граждане РА 6 апреля смогут вылететь из Москвы в Ереван чартерным рейсом Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане РА, находящиеся в РФ