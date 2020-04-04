В Грузии зафиксирована первая смерть от коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Грузии скончался пациент, инфицированный коронавирусом. Скончавшейся является инфицированная 79-летняя жительница Марнеули, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания. В клинике сообщили, что больная была из кластера Марнеули-Болниси, пишет «Грузия-Online».

Это первая смерть от последствий коронавируса в стране.

Всего в Грузии коронавирус выявили у 156 человек, 28 из них выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.