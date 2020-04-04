В РФ коронавирусом заражены более 4700 человек, из них 3357 - в Москве: «Ведомости»

В РФ коронавирусом заражены более 4700 человек, из них 3357 - в Москве: «Ведомости»
4 апреля 2020 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434), пишут «Ведомости».

Всего в Москве выявлено 3357 случаев заражения, в числе лидеров по числу зараженных также Московская область (260) и Санкт-Петербург (171).

В РФ за сутки умерли девять человек, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 43 пациента. Общее число выздоровевших достигло 333.

Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом превысило 1.13 млн человек, более 60,000 человек умерли, более 233,000 выздоровели.

Photo. TASS
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