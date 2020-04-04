В РФ коронавирусом заражены более 4700 человек, из них 3357 - в Москве: «Ведомости»
4 апреля 2020 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434), пишут «Ведомости».
Всего в Москве выявлено 3357 случаев заражения, в числе лидеров по числу зараженных также Московская область (260) и Санкт-Петербург (171).
В РФ за сутки умерли девять человек, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 43 пациента. Общее число выздоровевших достигло 333.
Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом превысило 1.13 млн человек, более 60,000 человек умерли, более 233,000 выздоровели.
Photo. TASS
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Fitch ухудшило прогноз рейтинга Армении до «негативного» Согласно докладу Fitch, последствия коронавируса замедлят рост ВВП Армении с 7.6% в 2019 году до 0.5% в 2020 году
Билеты на рейс Москва-Ереван 6 апреля уже распроданы: Посольство хочет организовать второй рейс Возвращающиеся на родину граждане РА будут подвергнуты 14-дневному обязательному карантинному режиму
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль на передовой
Гражданин Армении умер в России от коронавируса Ему было 58 лет