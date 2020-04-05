В РФ выявлено 658 новых заболевших коронавирусом: НГ

PanARMENIAN.Net - В России зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Как пишет «Новая Газета» со ссылкой на оперативный штаб страны, таким образом в стране зарегистрировали 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах.

Больше всего заболевших по-прежнему находится в Москве (за сутки это число увеличилось на 536 до 3893 человек), далее идет Московская область (45 за сутки и 305 всего) и Санкт-Петербург (20 за сутки и 191 всего). Отмечается, что первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали в Камчатском крае.

По данным штаба, за последние сутки умерло два пациента с коронавирусом (оба в Москве), 22 — полностью выздоровели.

Количество заболевших в мире на утро 5 апреля превысило 1.2 млн случаев, количество умерших – 65 тысяч человек.