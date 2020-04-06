Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
6 апреля 2020 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 апреля, около 17:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Араик Робертович Шахпазян (2000 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Военнослужащего сразу доставили в военный госпиталь. Состояние оценивается как удовлетворительное.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
Минобороны Арцаха призывает противника воздержаться от провокационных действий и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вся ответственность за последствия ляжет на азербайджанскую сторону.
Ранее в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на участке армяно-азербайджанской границы ранения получили двое военнослужащих Армении и 14-летний житель общины Воскеван Тавушской области.
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