Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 5 апреля, около 17:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Араик Робертович Шахпазян (2000 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Военнослужащего сразу доставили в военный госпиталь. Состояние оценивается как удовлетворительное.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Минобороны Арцаха призывает противника воздержаться от провокационных действий и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вся ответственность за последствия ляжет на азербайджанскую сторону.

Ранее в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на участке армяно-азербайджанской границы ранения получили двое военнослужащих Армении и 14-летний житель общины Воскеван Тавушской области.