В Нью-Йорке тигр зоопарка заразился коронавирусом
6 апреля 2020 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорк заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
«Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания», - говорится в распространенном сообщении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS), пишет «Интерфакс».
Отмечается, что это «первый случай заражения тигра коронавирусом».
В зоопарке Бронкса рассказали, что у тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов «появился сухой кашель». Там также сообщили, что несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под присмотром ветеринаров.
«Ожидается, что большие кошки выздоровеют. Нет оснований полагать, что у других животных зоопарка имеются симптомы заболевания», - сообщили в USDA APHIS.
Чиновники ведомства считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.
В USDA APHIS пояснили, что тест на COVID-19 был сделан только одному тигру, так как сбор анализов потребовал общий наркоз.
«Лечащий ветеринар счел, что с учетом потенциального риска использования общего наркоза лучше ограничиться диагностированием одного тигра», - отмечается в сообщении.
В USDA APHIS попросили больных COVID-19 ограничить контакт с животными, включая домашних животных.
При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать COVID-19 людям.
Зоопарк Бронкса был закрыт для посещения 16 марта.
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