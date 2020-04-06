В России за сутки выявлено около 1000 случаев коронавируса: «Ведомости»

В России за сутки выявлено около 1000 случаев коронавируса: «Ведомости»
6 апреля 2020 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявлено 954 новых случая заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб. Число заболевших за весь период выросло до 6343 человек. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в 80 из 85 регионов, пишут «Ведомости».

В Москве количество заразившихся выросло за сутки на 591 до 4484 человек. Почти 85% новых случаев заражения выявлены у москвичей моложе 85 лет, передает оперштаб. Коронавирус в столице также выявили у 30 детей.

Общее число выздоровевших в стране выросло на 51 до 406 человек. За сутки скончались еще два больных коронавирусной инфекцией, всего умерли 47 пациентов.

Лидерами среди регионов по числу заразившихся коронавирусом остаются Москва (4894), Московская область (387) и Санкт-Петербург (226).

Суточный прирост в 954 случая заболевания коронавирусной инфекцией стал рекордным для России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда оперштаб сообщил о 771 новых заразившихся коронавирусом.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, число заразившихся превышает 1275 000 человек в 183 странах, количество умерших приближается к 70,000 инфицированных, а всего в мире выздоровели около 263,000 пациентов.

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