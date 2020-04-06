Фонд Гейтса профинансирует тестирование 7 возможных вакцин от коронавируса
6 апреля 2020 - 21:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтс и его супруги Мелинды выделит средства для тестирования 7 вакцин-кандидатов от коронавируса, пишет Inc.com.
Как заявил Гейтс в рамках передачи The Daily Show, его фонд выделил средства для создания 7 площадок, на которых будут тестироваться различные виды вакцин от коронавирусной инфекции.
«Несмотря на то, что в итоге мы выберем не больше двух из них, мы собираемся финансировать фабрики для всех семи, просто чтобы не тратить время на поиски ответа на вопрос, какая вакцина работает, и лишь затем строить завод», - отметил Гейтс.
По словам Гейтса, он готов выделить больше средств на то, чтобы не тратить лишнее время, ведь каждый день промедления будет стоить жизней.
Гейтс добавил, что ожидает появление вакцины в течение 18 месяцев. Сколько денег будет потрачено в рамках этой инициативы, известный филантроп не уточнил, но употребил фразу «миллиарды долларов».
По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, число заразившихся превышает 1292000 человек в 183 странах, количество умерших приближается к 71,000 инфицированных, а всего в мире выздоровели более 271,000 пациентов.
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