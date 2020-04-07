В Армении выявлено 20 новых случаев коронавируса, еще 25 человек выздоровели

В Армении выявлено 20 новых случаев коронавируса, еще 25 человек выздоровели
7 апреля 2020 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на 7 апреля, выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 853. Еще 25 человек выздоровели и выписаны из больниц, общее число выздоровевших составляет 87.

По словам премьера, впервые с начала пандемии в Армении за сутки больше человек выздоровели, чем выявлено новых случаев заражения.

Всего от последствий коронавируса в стране умерли 8 выздоровели.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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